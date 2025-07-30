Эксперты предрекают рост цены «школьного набора» с начала августа

Эксперты цифрового сервиса электронной торговли сообщают, что уже с начала августа стоимость школьных товаров на маркетплейсах может увеличится на 10%. Оживление в этом сегменте покупок началось в июле. Аналитики полагают, что для подготовки к школе одного ребенка родители потратят от 15 до 20 тысяч рублей.
В центре маркетинговых исследований подсчитали, что, по сравнению с 2024 годом, цена «школьного набора» пока не особенно увеличилась. Заметно подорожали только товары из европейских стран.
Но, если ориентироваться на прошедшие годы, ажиотажный спрос на товары для школьников стартует во второй половине августа и достигает своего пика за несколько дней до 1 сентября.
«Школьная коробка», он же школьный набор, обычно включает рюкзак, тетради в клетку или в линейку, обложки для учебников и тетрадей. Еще туда входит пенал, ручки, простые и цветные карандаши, ластик, точилка, линейка, фломастеры и маркеры, транспортир. Иногда в набор включают также бумагу, краски, циркуль, физкультурную форму (включая кроссовки или кеды). Обычная школьная форма, сменная обувь, как и мешки для обуви, фуд-боксы и др., в набор не входит. Но родительские кошельки существенно облегчает.
Исходя из практики прошлых лет, а также тенденции к удорожанию импорта, рыночные аналитики сейчас советуют родителям поторопиться. Мол, ожидаются «серьезные повышения, регулятор может вмешаться». Поэтому, рекомендуют «готовить сани летом» и делать покупки к школе заранее.
— Я давно заметила обратное: волна к 1 сентября проходит, и все «к учебе», включая «школьные наборы», дешевеет вполовину, а иногда на 75−80%, — говорит мама двух школьников-погодков из Москвы, Марина Федина. — Мы, поэтому, предпочитаем покупать самое необходимое, что-то и с прошлого года задействовать, а уже в октябре спокойно приобретать остальное. К тому же, только к октябрю известен график работы различных школьных кружков и секций, туда всегда тоже что-то надо. И рабочие тетради, пособия, словники какие-нибудь.
Если покупать такие товары онлайн, я не очень люблю готовые решения, вроде «сто товаров в рюкзаке». Цену на них обычно ставят привлекательную, но из этих «100 товаров» половину в нагрузку, не самого высокого качества. Поэтому, лучше приобретать «штрихи», карандаши и писчие принадлежности по отдельности, либо в небольших наборах. Рюкзак точно лучше приобрести отдельно. И по форме, и по аксессуарам я буду дождаться сейла. Считаю, что этот ажиотаж со школьными сборами накручивают искусственно.
Который год подряд в Госдуме предлагают вернуть и сделать обязательными «школьные выплаты» перед 1 сентября. Вначале речь шла о 10 тысячах рублей, затем о 15. Между тем, еще в прошлом году было подсчитано, что сборы первоклассника «по всем статьям», с букетом и нарядной одеждой, обходились родителям в среднем в 40 тысяч рублей.
Сегодня эту средневзвешенную сумму смело можно поднять до 50 тысяч. И не только в «началке»: такая стоимость у школьных сборов для ребенка любого возраста, если в них «замешана» школьная форма, она необходима по уставу школы.
Дороже всего обходится родителям гимназическая форма с костюмом-тройкой (а у девочек иногда — «четверка», зимой можно носить брюки). И «амуниция» в кадетских классах, где практикуется два повседневных набора и один парадный. Хотя, в Москве и области военно-патриотические классы чаще всего экипируются за счет бюджета.