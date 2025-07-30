Эксперты предрекают рост цены «школьного набора» с начала августа

— Я давно заметила обратное: волна к 1 сентября проходит, и все «к учебе», включая «школьные наборы», дешевеет вполовину, а иногда на 75−80%, — говорит мама двух школьников-погодков из Москвы, Марина Федина. — Мы, поэтому, предпочитаем покупать самое необходимое, что-то и с прошлого года задействовать, а уже в октябре спокойно приобретать остальное. К тому же, только к октябрю известен график работы различных школьных кружков и секций, туда всегда тоже что-то надо. И рабочие тетради, пособия, словники какие-нибудь.