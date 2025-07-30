Индия намерена отстаивать национальные интересы: страна ответила на американские санкции

Индия рассматривает защиту фермеров и бизнеса как первостепенную задачу и готова принять все необходимые меры для защиты национальных интересов. Об этом сообщили в Минпромторге страны после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на товары из Нью-Дели.
«Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — заявили в ведомстве. Индийские власти считают защиту и улучшение благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса своей главной задачей, уточнили в Минпромторге.
В министерстве подчеркнули, что Нью-Дели внимательно изучает заявление Трампа о 25-процентных пошлинах для Индии и оценивает его влияние на двустороннюю торговлю.
Индия и США, напомнили в ведомстве, в последние месяцы вели переговоры о заключении торгового соглашения, которое «было бы справедливым, сбалансированным и взаимовыгодным». В индийском Минпромторге подчеркнули, что они по-прежнему привержены этой цели.
Накануне стало известно, что Трамп намерен ввести пошлины против Индии в размере 25%. Глава США также подчеркнул, что пока подготовка торговой сделки между Вашингтоном и Нью-Дели, насколько ему известно, не завершена.