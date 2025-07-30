Индия намерена отстаивать национальные интересы: страна ответила на американские санкции

Индия рассматривает защиту фермеров и бизнеса как первостепенную задачу и готова принять все необходимые меры для защиты национальных интересов. Об этом сообщили в Минпромторге страны после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин на товары из Нью-Дели.