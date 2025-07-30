«АвтоВАЗ» объяснил, почему машины Lada в Белоруссии дешевле, чем в России

Новые автомобили Lada стоят в Белоруссии дешевле, чем в России, из-за большой разницы в рыночных условиях. Об этом рассказал глава продуктового маркетинга компании «АвтоВАЗ» Сергей Корниенко.
По словам представителя производителя, большое значение в ценообразовании имеет конкуренция с местными компаниями, в том числе с белорусским брендом Belgee. При этом разница в стоимости машин Lada в России и Белоруссии в среднем составляет от 8,78 до 26,71 процента.
— Чтобы быть в Белоруссии успешными, мы начали (соответствующий — прим. «ВМ») уровень цен устанавливать, — передает слова Корниенко портал «Автоновости дня».
Президент России Владимир Путин также высказал мнение, что страна постепенно потеряет возможность конкурировать на международном рынке, если не будет самостоятельно производить автомобили.
Компания «АвтоВАЗ» ранее представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.