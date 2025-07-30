Российская биатлонистка Зайцева назвала гибель Дальмайер страшной новостью

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так вышло. Родным соболезнования, а ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала», — приводит заявление Зайцевой «Чемпионат».