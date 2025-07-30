Российская биатлонистка Зайцева назвала гибель Дальмайер страшной новостью

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила соболезнования в связи с гибелью немецкой спортсменки Лауры Дальмайер, погибшей под камнепадом в Пакистане.
«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так вышло. Родным соболезнования, а ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала», — приводит заявление Зайцевой «Чемпионат».
Информация о гибели Дальмайер появилась 30 июля. Спасатели обнаружили её тело после трагедии, произошедшей 28 июля, на высоте около 5700 метров. В момент инцидента спортсменка находилась в горах вместе с напарницей, когда на них сошёл камнепад. Дальмайер успела подать сигнал бедствия, но из-за труднодоступности района вертолёт прибыл только утром 29 июля. Поиски были приостановлены вечером из-за темноты.
Лауре Дальмайер было 31 год.
Ранее сообщалось, что в своем завещании спортсменка просила, чтобы в случае смерти её тело оставили в горах.