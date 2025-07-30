31 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

31 июля — день, объединяющий музыкальное творчество, заботу о природе и духовные традиции. От знакомства с редкими инструментами до памяти о христианских подвижниках — этот день предлагает каждому найти что-то важное для себя. Проведите его с пользой для души и окружающего мира.