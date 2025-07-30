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31 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

31 июля 2025 года мир отмечает День необычных музыкальных инструментов и Всемирный день рейнджера, а православные верующие чтут память преподобного Иоанна Многострадального и празднуют день Калужской иконы Божией Матери. Узнайте больше об этих значимых датах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

31 июля 2025 года мир отмечает День необычных музыкальных инструментов и Всемирный день рейнджера, а православные верующие чтут память преподобного Иоанна Многострадального и празднуют день Калужской иконы Божией Матери. Узнайте больше об этих значимых датах.

День необычных музыкальных инструментов.

Дата: 31 июля.

История праздника:

Этот неофициальный праздник посвящен редким, старинным и экспериментальным музыкальным инструментам. Он призван расширить музыкальный кругозор и познакомить людей с необычными звуками.

Самые необычные инструменты мира:

Глюкофон — стальной барабан с медитативным звучанием;Ханг — современный перкуссионный инструмент;Диджериду — древний духовой инструмент аборигенов Австралии;Кошкопиано — исторический курьёз (клавиши соединены с хвостами кошек);Гидролафон — инструмент, преобразующий колебания воды в звук.

Интересные факты:

Самый древний инструмент — флейта из бивня мамонта (40 000 лет);В Атлантик-Сити находится орган с 33 000 труб;В Индонезии используют бонанг — набор бронзовых гонгов.

Всемирный день рейнджера.

Дата: 31 июля.

Учрежден: Международной федерацией рейнджеров в 2007 году.

Кто такие рейнджеры?

Это специалисты по охране заповедников и национальных парков. В России их называют государственными инспекторами.

Чем занимаются рейнджеры:

Борются с браконьерством;Тушат лесные пожары;Проводят экологические мониторинги;Защищают редких животных.

Проблемы профессии:

Ежегодно погибают десятки рейнджеров;Особо опасна работа в Африке (охота на «Большую пятёрку»);В России под угрозой амурские тигры и дальневосточные леопарды.

Как поддержать рейнджеров:

Участвовать в экологических акциях;Сообщать о случаях браконьерства;Поддерживать природоохранные организации.

Православные праздники 31 июля.

День памяти преподобного Иоанна Многострадального.

Подвиги святого:

30 лет провёл в затворе;Победил плотские страсти строгим постом;Чудесным образом спасся от змея;Мощи находятся в Киево-Печерской лавре.

Празднование Калужской иконы Божией Матери.

Традиции:

Крестный ход вокруг Калуги;Особые богослужения;Молитвы о защите родной земли.

История иконы:

Явилась в 1748 году;Связана с военными победами;Особо почитаема в Калужской области.

Народные традиции и приметы.

Что можно делать 31 июля:

Заготавливать грибы и ягоды;Делать зимние запасы;Ходить в баню с травяными вениками;Делиться урожаем с близкими.

Что нельзя делать:

Переедать (к финансовым трудностям);Начинать новые отношения (к частым ссорам);Красить волосы (к негативным переменам).

Приметы о погоде:

Жаркий день — к холодному декабрю;Злые мухи — к ненастью;Пожелтевшие листья берёзы — к ранней осени.

Известные люди, родившиеся 31 июля.

Актеры:

Луи де Фюнес (1914−1983);Уэсли Снайпс (род. 1962);Леонид Якубович (род. 1945).

Музыканты:

Эдита Пьеха (род. 1937).

Писатели:

Джоан Роулинг (род. 1965).

Заключение.

31 июля — день, объединяющий музыкальное творчество, заботу о природе и духовные традиции. От знакомства с редкими инструментами до памяти о христианских подвижниках — этот день предлагает каждому найти что-то важное для себя. Проведите его с пользой для души и окружающего мира.