31 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

31 июля 2025 года мир отмечает День необычных музыкальных инструментов и Всемирный день рейнджера, а православные верующие чтут память преподобного Иоанна Многострадального и празднуют день Калужской иконы Божией Матери. Узнайте больше об этих значимых датах.
День необычных музыкальных инструментов.
Дата: 31 июля.
История праздника:
Этот неофициальный праздник посвящен редким, старинным и экспериментальным музыкальным инструментам. Он призван расширить музыкальный кругозор и познакомить людей с необычными звуками.
Самые необычные инструменты мира:
Глюкофон — стальной барабан с медитативным звучанием;Ханг — современный перкуссионный инструмент;Диджериду — древний духовой инструмент аборигенов Австралии;Кошкопиано — исторический курьёз (клавиши соединены с хвостами кошек);Гидролафон — инструмент, преобразующий колебания воды в звук.
Интересные факты:
Самый древний инструмент — флейта из бивня мамонта (40 000 лет);В Атлантик-Сити находится орган с 33 000 труб;В Индонезии используют бонанг — набор бронзовых гонгов.
Всемирный день рейнджера.
Дата: 31 июля.
Учрежден: Международной федерацией рейнджеров в 2007 году.
Кто такие рейнджеры?
Это специалисты по охране заповедников и национальных парков. В России их называют государственными инспекторами.
Чем занимаются рейнджеры:
Борются с браконьерством;Тушат лесные пожары;Проводят экологические мониторинги;Защищают редких животных.
Проблемы профессии:
Ежегодно погибают десятки рейнджеров;Особо опасна работа в Африке (охота на «Большую пятёрку»);В России под угрозой амурские тигры и дальневосточные леопарды.
Как поддержать рейнджеров:
Участвовать в экологических акциях;Сообщать о случаях браконьерства;Поддерживать природоохранные организации.
Православные праздники 31 июля.
День памяти преподобного Иоанна Многострадального.
Подвиги святого:
30 лет провёл в затворе;Победил плотские страсти строгим постом;Чудесным образом спасся от змея;Мощи находятся в Киево-Печерской лавре.
Празднование Калужской иконы Божией Матери.
Традиции:
Крестный ход вокруг Калуги;Особые богослужения;Молитвы о защите родной земли.
История иконы:
Явилась в 1748 году;Связана с военными победами;Особо почитаема в Калужской области.
Народные традиции и приметы.
Что можно делать 31 июля:
Заготавливать грибы и ягоды;Делать зимние запасы;Ходить в баню с травяными вениками;Делиться урожаем с близкими.
Что нельзя делать:
Переедать (к финансовым трудностям);Начинать новые отношения (к частым ссорам);Красить волосы (к негативным переменам).
Приметы о погоде:
Жаркий день — к холодному декабрю;Злые мухи — к ненастью;Пожелтевшие листья берёзы — к ранней осени.
Известные люди, родившиеся 31 июля.
Актеры:
Луи де Фюнес (1914−1983);Уэсли Снайпс (род. 1962);Леонид Якубович (род. 1945).
Музыканты:
Эдита Пьеха (род. 1937).
Писатели:
Джоан Роулинг (род. 1965).
Заключение.
31 июля — день, объединяющий музыкальное творчество, заботу о природе и духовные традиции. От знакомства с редкими инструментами до памяти о христианских подвижниках — этот день предлагает каждому найти что-то важное для себя. Проведите его с пользой для души и окружающего мира.