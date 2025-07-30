Росстат: Потребительские цены в России снижаются уже вторую неделю подряд

Показатели инфляции в России в период с 22 по 28 июля упали до 9,02 процента, тогда как на предыдущей неделе ее уровень составлял 9,17 процента. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе Росстата.
По словам представителей ведомства, дефляция на прошлой неделе, как и на позапрошлой, составила 0,05 процента. Так, в течение семидневки картофель подешевел на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 7,4 процента, помидоры — на пять процентов, а огурцы — на 1,7 процента.
— Снизились цены на баранину (минус 0,4 процента). Цены на молочную продукцию, масло сливочное и масло подсолнечное не изменились. Сохранилось снижение цен на сахар (минус 0,3 процента) и яйца (минус 1,1 процента), макароны и крупы подешевели на 0,2 процента, — говорится в отечете службы.
25 июля Центральный банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. Представители регулятора уточнили, что во втором квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8 процента в пересчете на год после показателя 8,2 процента в первом квартале.