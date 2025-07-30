Росстат: Потребительские цены в России снижаются уже вторую неделю подряд

По словам представителей ведомства, дефляция на прошлой неделе, как и на позапрошлой, составила 0,05 процента. Так, в течение семидневки картофель подешевел на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 7,4 процента, помидоры — на пять процентов, а огурцы — на 1,7 процента.