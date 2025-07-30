Вечером в среду без света остался центр Ростова

В среду, 30 июля, в Ростове из-за технологического нарушения в сети без света остался ряд улиц в центре города. Об этом сообщили в Донэнерго.
Так, частично отключили электричество на улице Текучева, переулке Соборном, улице Мечникова, улице Варфоломеева, проспекте Ворошиловском и проспекте Буденновском.
— Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение двух с половиной часов, — говорится в сообщении.
Ростовчанам также напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.
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