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Вечером в среду без света остался центр Ростова

Из-за технологического нарушения в сети в центре Ростова отключили электричество.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В среду, 30 июля, в Ростове из-за технологического нарушения в сети без света остался ряд улиц в центре города. Об этом сообщили в Донэнерго.

Так, частично отключили электричество на улице Текучева, переулке Соборном, улице Мечникова, улице Варфоломеева, проспекте Ворошиловском и проспекте Буденновском.

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение двух с половиной часов, — говорится в сообщении.

Ростовчанам также напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.

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