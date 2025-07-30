Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение в Колодищах полностью восстановлено

«По состоянию на 19.34 завершены все аварийно-восстановительные работы энергетиков по ликвидации последствий грозового фронта в поселке Колодищи. Электроснабжение всех потребителей поселка восстановлено в полном объеме», — отметили на предприятии.

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение всех потребителей поселка Колодищи восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП «Минскэнерго».

«По состоянию на 19.34 завершены все аварийно-восстановительные работы энергетиков по ликвидации последствий грозового фронта в поселке Колодищи. Электроснабжение всех потребителей поселка восстановлено в полном объеме», — отметили на предприятии.

Там также заметили, что энергетики приложили все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом и обеспечить комфорт жителей. -0-