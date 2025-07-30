Электроснабжение в Колодищах полностью восстановлено

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение всех потребителей поселка Колодищи восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП «Минскэнерго».
«По состоянию на 19.34 завершены все аварийно-восстановительные работы энергетиков по ликвидации последствий грозового фронта в поселке Колодищи. Электроснабжение всех потребителей поселка восстановлено в полном объеме», — отметили на предприятии.
Там также заметили, что энергетики приложили все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом и обеспечить комфорт жителей. -0-