Ученый рассказал, чем может обернуться извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке может создать проблемы для авиасообщения. Об этом сообщил в беседе с aif.ru Руслан Жостков, старший научный сотрудник ИФЗ РАН, кандидат физико-математических наук.
По словам специалиста, Ключевской — самый крупный вулкан Евразии. Он проявляет активность почти ежегодно. Извержение началось еще в апреле, но после мощных землетрясений вулкан выбросил пепел на высоту шести километров.
Жостков отметил, что потенциальная угроза связана с ограничением авиаперелетов. Авиасообщение — основной способ связи с Камчаткой. Вулкан расположен в малонаселенной зоне, вдали от Петропавловска-Камчатского, поэтому прямой опасности для жителей города нет.
RT напомнил, что после землетрясения на Камчатке было зафиксировано извержение вулкана Ключевского. Сами подземные толчки магнитудой 8,8 произошли 30 июля.