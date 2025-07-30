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Ученый рассказал, чем может обернуться извержение вулкана Ключевской

Ученый Жостков: Вулкан Ключевской проявляет активность почти каждый год.

Источник: Комсомольская правда

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке может создать проблемы для авиасообщения. Об этом сообщил в беседе с aif.ru Руслан Жостков, старший научный сотрудник ИФЗ РАН, кандидат физико-математических наук.

По словам специалиста, Ключевской — самый крупный вулкан Евразии. Он проявляет активность почти ежегодно. Извержение началось еще в апреле, но после мощных землетрясений вулкан выбросил пепел на высоту шести километров.

Жостков отметил, что потенциальная угроза связана с ограничением авиаперелетов. Авиасообщение — основной способ связи с Камчаткой. Вулкан расположен в малонаселенной зоне, вдали от Петропавловска-Камчатского, поэтому прямой опасности для жителей города нет.

RT напомнил, что после землетрясения на Камчатке было зафиксировано извержение вулкана Ключевского. Сами подземные толчки магнитудой 8,8 произошли 30 июля.