В Италии сообщили о смерти восьмого пациента, болевшего лихорадкой Западного Нила

По данным источника, заболевание унесло жизнь 73-летнего мужчину из итальянского города Казерта. Его смерть стала четвертым по счету летальным исходом, задокументированном на территории региона Кампания. Еще четыре человека умерли от лихорадки Западного Нила в других регионах Италии.