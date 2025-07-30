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В Италии сообщили о смерти восьмого пациента, болевшего лихорадкой Западного Нила

Corriere della Sera: восемь человек умерли от лихорадки Западного Нила в Италии.

Источник: Комсомольская правда

В Италии скончался восьмой пациент, у которого была зафиксирована лихорадка Западного Нила. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По данным источника, заболевание унесло жизнь 73-летнего мужчину из итальянского города Казерта. Его смерть стала четвертым по счету летальным исходом, задокументированном на территории региона Кампания. Еще четыре человека умерли от лихорадки Западного Нила в других регионах Италии.

Отмечается, что все умершие от заболевания пациенты имели возраст от 70 до 80 лет, а также страдали от хронических заболеваний На данный момент в области зарегистрировано 23 случая инфицирования.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Роспотребнадзора, что в России ожидается всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила. По данным ведомства, эпидемия может прийти в страну в августе 2025 года.