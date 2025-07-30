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Жара в Молдове откладывается: Нас ждет последний комфортный и почти прохладный день перед очередным витком пекла

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 31 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на последний день июля, 31 числа. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 19 градусов выше ноля. утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.

Днем обещают до +28 градусов. Нас ждет переменная облачность и без осадков. вечером ожидается до 23 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

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