Жара в Молдове откладывается: Нас ждет последний комфортный и почти прохладный день перед очередным витком пекла

Самое время рассказать о погодке на последний день июля, 31 числа. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 19 градусов выше ноля. утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.
Днем обещают до +28 градусов. Нас ждет переменная облачность и без осадков. вечером ожидается до 23 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
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