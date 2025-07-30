Леонид Якубович рассказал, когда покинет «Поде чудес»

«Никогда я этого не говорил. Подобные заявления относятся к категории абсолютного вранья, которое удивляет меня своим извращенным умом, — довольно резко отреагировал Якубович. — Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям, и пока она будет приносить успех “Первому каналу”».