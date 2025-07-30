Леонид Якубович рассказал, когда покинет «Поде чудес»

Одному из самых известных телевизионных проектов — «Поле чудес» — в этом году исполняется 35 лет. А его бессменный ведущий Леонид Якубович 31 июля отмечает 80-летие. aif.ru спросил у шоумена, действительно ли он задумывался о том, чтобы покинуть легендарную программу. Ведь СМИ не раз писали об этом.
«Никогда я этого не говорил. Подобные заявления относятся к категории абсолютного вранья, которое удивляет меня своим извращенным умом, — довольно резко отреагировал Якубович. — Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям, и пока она будет приносить успех “Первому каналу”».
При этом ведущий добавил, что философски относится к вопросу и прекрасно понимает: все, что когда-то началось, когда-нибудь закончится.