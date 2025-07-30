Компактный детектор нейтрино помог проследить за «отскоками» нейтрино от атомов

Как отмечают Бак и его коллеги, проект CONUS был запущен Институтом ядерной физики в 2018 году для наблюдений за тем, как различные формы нейтрино и антинейтрино взаимодействуют с ядрами атомов. Еще полвека назад теоретики предсказали, что большие скопления этих частиц будут взаимодействовать не с отдельными протонами или нейтронами в ядрах атомов, а со всем атомом в целом, что будет приводить к небольшим, но в теории заметным смещениям в его положении в кристаллической решетке.