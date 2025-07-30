Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театральная премия «МК». Сезон-2024/25

Лучшая женская роль — Лидия Вележева (Кручинина, «Без вины виноватые», Малый театр) Лучшая мужская роль — Евгений Редько (отец, «Лето Господне», РАМТ) Лучшая женская роль второго плана — Юлия Рутберг (Любовь Ландау, «Солнце Ландау», Театр им.

В конце сезона мы объявляем лауреатов театральной премии «МК». Традиционно в трех возрастных категориях «Мэтры», «полумэтры», «начинающие» и «другие номинации». Выбор был не простой, конкуренция, особенно среди актерских работ, серьезная. Но «МК» свой выбор сделал.

МЭТРЫ:

Лучшая женская роль — Лидия Вележева (Кручинина, «Без вины виноватые», Малый театр).

Лучшая мужская роль — Евгений Редько (отец, «Лето Господне», РАМТ).

Лучшая женская роль второго плана — Юлия Рутберг (Любовь Ландау, «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова).

Лучшая мужская роль второго плана — Владимир Дубровский (Шмага, «Без вины виноватые», Малый театр).

Лучший спектакль. Большая сцена — «Лето Господне (реж. Марина Брусникина, РАМТ); “Чайка с продолжением” (реж. Константин Богомолов, Театр на Бронной); “Капитанская дочка” (реж. Сергей Безруков, Губернский театр).

Лучший спектакль. Малая сцена — «Курьер» (реж. Владимир Панков, Центр драматургии и режиссуры); «Петербург — Петроград — Ленинград» (реж. Иван Поповски, театр Елены Камбуровой).

Лучший художник — Лариса Ломакина («Чайка с продолжением», Театр на Бронной).

ПОЛУМЭТРЫ:

Лучшая женская роль — Яна Соболевская (Кора Ландау, «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова); Ольга Лерман (Жюли, «Жюли», Театр Наций).

Лучшая мужская роль — Павел Попов (Лев Ландау, «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова); Александр Девятьяров, Максимилиан Кутузов (Иван Шмелев, «Лето Господне», РАМТ).

Лучшая женская роль второго плана — Анастасия Дубровская (Раиса Минишна Сурмилова, «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», Малый театр); Дарья Жовнер (Маша, «Чайка с продолжением», Театр на Бронной).

Лучшая мужская роль второго плана — Денис Самойлов (Евгений Лифшиц, «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова); Сергей Юшкевич (отец Кати, «Курьер», Центр драматургии и режиссуры); Дмитрий Карташев (Пугачев, «Капитанская дочка», Губернский театр).

Лучшая работа художника — Нана Абдрашитова («Лето Господне», РАМТ); Алексей Трегубов («Аркадия», Мастерская Петра Фоменко).

Лучший спектакль. Большая сцена — «Солнце Ландау» (реж. Анатолий Шульев, Театр им. Евгения Вахтангова); «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (реж. Алексей Дубровский, Малый театр).

Лучший спектакль. Малая сцена — «Жюли» (реж. Джеймс Нобо, «Жюли», Театр Наций).

НАЧИНАЮЩИЕ:

Лучшая женская роль — Елизавета Базыкина (Аркадина, «Чайка с продолжением», Театр на Бронной); Екатерина Новокрещенова (Томасина, «Аркадия», Мастерская Петра Фоменко); Александра Лукьянова (Маша Миронова, «Капитанская дочка», Губернский театр).

Лучшая мужская роль — Александр Фокин (Иван Мирошников, «Курьер», Центр драматургии и режиссуры).

Лучшая женская роль второго плана — Арина Автушенко (Катя, «Позывной Тишина», Театр Олега Табакова).

Лучшая мужская роль второго плана — Никита Лукин (Медведенко, «Чайка с продолжением», Театр на Бронной); Николай Клямчук (Артем, «Позывной Тишина», театр Олега Табакова).

Лучший спектакль. Малая сцена — «Позывной Тишина» (реж. Севастьян Смышников, Театр Олега Табакова); «Душечка» (реж. Антон Черкаев, Школа Драматического искусства).

ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ:

Студенческий спектакль — «Я — Гамлет. Ошибка» (реж. Татьяна Тарасова, ГИТИС).

Музыкальный спектакль — «Вертин-ский».

Музыкальное оформление — Олег Синкин («Петербург — Петроград — Ленинград», театр Елены Камбуровой).

Частный театр — Пространство «Внутри».

Фестиваль — Мир русского театра.

Проект года — Театральный бульвар (Департамент культуры г. Москвы).