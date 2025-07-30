Театральная премия «МК». Сезон-2024/25

В конце сезона мы объявляем лауреатов театральной премии «МК». Традиционно в трех возрастных категориях «Мэтры», «полумэтры», «начинающие» и «другие номинации». Выбор был не простой, конкуренция, особенно среди актерских работ, серьезная. Но «МК» свой выбор сделал.