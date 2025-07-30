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Хищения топлива и зерна выявили гомельские правоохранители в АПК

«Такая работа дает результаты. К примеру, сотрудники Рогачевского РОВД выявили механизатора, который похитил более 250 л дизельного топлива. В Кормянском районе агроном похитил более 20 т зерна урожая 2025-го года. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела», — рассказал Александр Шастайло.

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поставить жесткий заслон на пути похитителей зерна и других товарно-материальных ценностей хозяйств. На этом сделал акцент начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По распоряжению министра внутренних дел сотрудники ОВД юго-восточного региона проводят комплекс мероприятий по контролю за ходом уборочной кампании.

«Такая работа дает результаты. К примеру, сотрудники Рогачевского РОВД выявили механизатора, который похитил более 250 л дизельного топлива. В Кормянском районе агроном похитил более 20 т зерна урожая 2025-го года. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела», — рассказал Александр Шастайло.

Правоохранители во всех районах области продолжают эту работу. «Думаю, что поставим жесткий заслон на пути тех, кто пытается похитить зерно или другие товарно-материальные ценности хозяйств», — подчеркнул начальник УВД.

На постоянном контроле — состояние дисциплины среди работников сельхозпредприятий. «До конца не изжиты еще факты употребления алкогольных напитков в рабочее время, бесхозяйственности и др. Обо всех таких инцидентах мы информируем руководство области и районов. Совместными усилиями наводим порядок», — резюмировал Александр Шастайло. -0-