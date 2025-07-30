Хищения топлива и зерна выявили гомельские правоохранители в АПК

«Такая работа дает результаты. К примеру, сотрудники Рогачевского РОВД выявили механизатора, который похитил более 250 л дизельного топлива. В Кормянском районе агроном похитил более 20 т зерна урожая 2025-го года. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела», — рассказал Александр Шастайло.