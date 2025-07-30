Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FN: ФБР нашло готовые к уничтожению документы по якобы вмешательству РФ в выборы

По словам директора ФБР Кэша Патела, «тысячи документов» якобы были обнаружены в секретном помещении штаб-квартиры в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное бюро расследований США обнаружило секретные документы, которые планировалось уничтожить. Эти бумаги якобы связаны с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на директора ФБР Кэша Патела.

По его словам, в секретном помещении штаб-квартиры агентства в Вашингтоне хранились «тысячи документов», среди которых найдено дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема. В 2023 году Дарем заявил, что ФБР действовало необычно в ходе расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией.

Директор ФБР утверждает, что в новом докладе якобы содержатся данные, свидетельствующие о том, что американская разведка заранее узнала от иностранных источников о планах ФБР распространить информацию о «связях» Трампа с Россией.

Напомним, ранее директор Национальной разведки Тулси Габбара заявила, что администрация Барака Обамы скрыла данные разведки о том, что у России «не было намерения и возможностей» взламывать электронную избирательную систему на выборах в 2016 году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше