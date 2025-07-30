FN: ФБР нашло готовые к уничтожению документы по якобы вмешательству РФ в выборы

По его словам, в секретном помещении штаб-квартиры агентства в Вашингтоне хранились «тысячи документов», среди которых найдено дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема. В 2023 году Дарем заявил, что ФБР действовало необычно в ходе расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией.