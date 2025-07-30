FN: ФБР нашло готовые к уничтожению документы по якобы вмешательству РФ в выборы

Федеральное бюро расследований США обнаружило секретные документы, которые планировалось уничтожить. Эти бумаги якобы связаны с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на директора ФБР Кэша Патела.
По его словам, в секретном помещении штаб-квартиры агентства в Вашингтоне хранились «тысячи документов», среди которых найдено дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема. В 2023 году Дарем заявил, что ФБР действовало необычно в ходе расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией.
Директор ФБР утверждает, что в новом докладе якобы содержатся данные, свидетельствующие о том, что американская разведка заранее узнала от иностранных источников о планах ФБР распространить информацию о «связях» Трампа с Россией.
Напомним, ранее директор Национальной разведки Тулси Габбара заявила, что администрация Барака Обамы скрыла данные разведки о том, что у России «не было намерения и возможностей» взламывать электронную избирательную систему на выборах в 2016 году.