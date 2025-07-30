Граждане Германии подали более тысячи уголовных исков против канцлера Фридриха Мерца из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа и позиции страны в этом конфликте. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в беседе с «Абзацем», что эти иски показывают уровень недоверия к правительству.
По словам Нимайера, действия Мерца вызывают недовольство из-за поддержки Израиля, несмотря на очевидные военные преступления в Газе. Он отметил, что иски отражают протест граждан против политики канцлера. Нимайер считает, что Германия должна пересмотреть свою безоговорочную поддержку Израиля, которая считается основой государственной политики.
Нимайер также указал, что израильские власти часто ссылаются на трагедию Аушвица, чтобы отклонить критику Германии. Он подчеркнул, что выступает против фашизма и считает недопустимым оправдывать действия Израиля, ведущего войну против мирных жителей Газы. По его мнению, Израиль нарушает права людей, вынуждая их жить в оккупации, что противоречит памяти жертв Аушвица.
Ранее журналист Томас Фази обрушился с критикой в адрес Фридриха Мерца. Он отметил, что канцлер Германии из-за чувства безнаказанности слишком резко высказывается в адрес Израиля и России.