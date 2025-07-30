Тысячи исков против Мерца из-за Газы: за что немцы взъелись на канцлера

Нимайер также указал, что израильские власти часто ссылаются на трагедию Аушвица, чтобы отклонить критику Германии. Он подчеркнул, что выступает против фашизма и считает недопустимым оправдывать действия Израиля, ведущего войну против мирных жителей Газы. По его мнению, Израиль нарушает права людей, вынуждая их жить в оккупации, что противоречит памяти жертв Аушвица.