Петух случайно зарезал мужчину в Индонезии

Другой случай произошел в марте, когда жители деревни Флэмстед в Великобритании пожаловались на агрессивного ястреба. Хищник нападал с воздуха и вонзался в макушку когтями или клювом.. Некоторые жертвы видели на его лапках джессы — кожаные тонкие ремешки, которые используются для привязывания птиц на соколиной охоте.