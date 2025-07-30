Петух случайно зарезал мужчину в Индонезии

Мужчина на Бали погиб во время традиционного петушиного боя, получив смертельную рану металлическим лезвием, прикрепленным к лапе дравшейся с сородичем птицы. Разъяренный петух подскочил с места и ударил 50-летнего зрителя в живот.
Инцидент произошел в городе Денпасар и стал уже вторым подобным смертельным случаем за последние недели. Очередная гибель зрителя вызвала волну обсуждений в обществе и интерес к пересмотру традиционной практики проведения петушиных боев.
— Один из петухов внезапно вырвался на свободу перед началом боя и бросился на другую птицу. Стоявший неподалеку мужчина сумел увернуться от атаки, но второй зритель получил удар, — передает издание South China Morning Post.
Другой случай произошел в марте, когда жители деревни Флэмстед в Великобритании пожаловались на агрессивного ястреба. Хищник нападал с воздуха и вонзался в макушку когтями или клювом.. Некоторые жертвы видели на его лапках джессы — кожаные тонкие ремешки, которые используются для привязывания птиц на соколиной охоте.