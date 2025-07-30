Для работников промышленности планируют ввести новую выплату

Как уточнили в ЛДПР, идея заключается в том, чтобы стимулировать занятость в производственной отрасли за счет финансовых преференций. Получатели выплаты — сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности с доходами ниже установленного порога. Замруководителя фракции Станислав Наумов подчеркнул, что инициатива может вызвать общественный резонанс и стать одной из наиболее обсуждаемых за весь VIII созыв Госдумы.