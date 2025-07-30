Митя Фомин рассказал о пополнении в семействе: видео

Певец Митя Фомин, как известно, большой любитель животных. Долгое время поклонники наблюдали за жизнью его собаки, которая, к сожалению, скончалась из-за ошибки врачей. Какое-то время он жил без питомца, и вот в его доме появилась новая собака. Подробностями Фомин эксклюзивно поделился на видео.