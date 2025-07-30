1 миллион клиентов НПФ ВТБ сделали ставку на долгосрочные сбережения

Почему программа набирает популярность? Во-первых, государство будет 10 лет добавлять к счету до 36 тысяч рублей каждый год тем, кто заключит и будет пополнять договор. Во-вторых, промежуточная доходность инвестиций за 2025 год уже превысила 26% годовых. В-третьих, можно перевести в фонд свои обязательные пенсионные накопления и получать доход и на них тоже.