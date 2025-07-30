1 миллион клиентов НПФ ВТБ сделали ставку на долгосрочные сбережения

Всего с НПФ ВТБ договоры долгосрочных сбережений заключили больше 1 млн. человек, а общая сумма накоплений уже приближается к 65 миллиардам — с учетом как добровольных взносов, так и переведенных пенсионных накоплений.
Почему программа набирает популярность? Во-первых, государство будет 10 лет добавлять к счету до 36 тысяч рублей каждый год тем, кто заключит и будет пополнять договор. Во-вторых, промежуточная доходность инвестиций за 2025 год уже превысила 26% годовых. В-третьих, можно перевести в фонд свои обязательные пенсионные накопления и получать доход и на них тоже.
— Программа долгосрочных сбережений — не просто накопительный инструмент, а реальная возможность обеспечить себе финансовую подушку с помощью государства, — отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.
Кроме того, для участников программы есть специальное предложение от ВТБ — они могут открыть вклад «Двойная выгода» с доходностью до 20% годовых. Уже 76 тысяч клиентов воспользовались этим предложением, разместив на счетах 9,5 млрд. рублей.