Власти Индии ответили Трампу на введение пошлин за торговлю с Россией

В ведомстве отметили, что приняли к сведению заявление американского лидера о 25-процентных пошлинах для Индии и изучают его последствия для двусторонней торговли. В местном Минпромторге подчеркнули, что Индия и США в течение последних месяцев вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения», подчеркнув, что Нью-Дели по-прежнему придерживается этой цели, передает ТАСС.