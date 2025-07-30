Власти Индии ответили Трампу на введение пошлин за торговлю с Россией

Индия придает первостепенное значение защите своих фермеров и предпринимателей. Также Нью-Дели предпримет все необходимое для защиты своих национальных интересов. Об этом в среду, 30 июля, заявили в индийском Минпромторге после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25 процентов в отношении страны.
— Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что приняли к сведению заявление американского лидера о 25-процентных пошлинах для Индии и изучают его последствия для двусторонней торговли. В местном Минпромторге подчеркнули, что Индия и США в течение последних месяцев вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения», подчеркнув, что Нью-Дели по-прежнему придерживается этой цели, передает ТАСС.
Ранее Дональд Трамп объявил, что с августа Вашингтон введет 25-процентные тарифы в отношении индийских товаров. По словам главы Белого дома, Индия остается одним из крупнейших импортеров российских энергоносителей и приобрела у Москвы большое количество военной техники.