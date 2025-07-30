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Павел Деревянко сделал запас таганрогского самогона на свадьбу

В августе уроженец Таганрога Павел Деревянко сыграет свадьбу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Известный актер Павел Деревянко, уроженец Таганрога, раскрыл детали предстоящей свадьбы с дизайнером Зоей Фуць. Церемония состоится 8 августа 2025 года, о чем звезда рассказал в эксклюзивном интервью изданию «Hello!».

Известно, что пара познакомилась два года назад, а в мае Деревянко сделал предложение прямо на футбольном поле перед матчем. Невеста не связана с киноиндустрией. Зоя занимается дизайном.

Актер заявил, что праздник будет оформлен в сибирском стиле. Особой изюминкой станет таганрогский самогон, который гостям предложат в качестве фирменного напитка.

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