России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США Дональд Трамп «меняет правила игры». Об этом в среду, 30 июля, заявил американский сенатор Линдси Грэм* на своей странице в социальной сети X.
По словам политика, глава государства намерен обложить дополнительными торговыми пошлинами продукцию из стран, которые покупают российские нефть и газ, «поддерживая военную машину».
— Возможно, вам (России — прим. «ВМ») стоит в ближайшее время связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому так же легкомысленно, как вы, — подчеркнул Грэм*.
Сенатор* вместе с коллегой от Демократической партии Ричардом Блюменталем стоял у истоков законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ предполагал пошлины в 500 процентов на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран — таких, как Китай, Бразилия и Индия. Законопроект поддержали 85 сенаторов.
Сам Трамп ранее объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент также заявил, что, если Америка введет торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.