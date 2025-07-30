Путешествие обернулось трагедией: мужчина погиб при падении с высоты на туристическом острове

Путешественник погиб при падении с высоты на немецком острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что об инциденте стало известно в минувший вторник, 29 июля, когда другой турист отправился на смотровую площадку Виктория в Рюгене. Там он обнаружил оставленный без присмотра рюкзак и предположил, что кто-то мог упасть вниз. Мужчина вызвал спасателей, которые осмотрели местность на вертолете.
В ходе поисковых работ бригада экстренного реагирования заметила тело 32-летнего путешественника. Мужчина сорвался со смотровой площадки, пролетев порядка 60 метров вниз. Местные правоохранительные службы уже начали расследование ЧП.
Ранее KP.RU сообщал, что в Италии 15-летняя девочка погибла из-за упавшего на нее валуна, который откололся от скалы.