Путешествие обернулось трагедией: мужчина погиб при падении с высоты на туристическом острове

Отмечается, что об инциденте стало известно в минувший вторник, 29 июля, когда другой турист отправился на смотровую площадку Виктория в Рюгене. Там он обнаружил оставленный без присмотра рюкзак и предположил, что кто-то мог упасть вниз. Мужчина вызвал спасателей, которые осмотрели местность на вертолете.