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Путешествие обернулось трагедией: мужчина погиб при падении с высоты на туристическом острове

Bild: мужчина сорвался со смотровой площадки на острове Рюген в Балтийском море.

Источник: Комсомольская правда

Путешественник погиб при падении с высоты на немецком острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что об инциденте стало известно в минувший вторник, 29 июля, когда другой турист отправился на смотровую площадку Виктория в Рюгене. Там он обнаружил оставленный без присмотра рюкзак и предположил, что кто-то мог упасть вниз. Мужчина вызвал спасателей, которые осмотрели местность на вертолете.

В ходе поисковых работ бригада экстренного реагирования заметила тело 32-летнего путешественника. Мужчина сорвался со смотровой площадки, пролетев порядка 60 метров вниз. Местные правоохранительные службы уже начали расследование ЧП.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии 15-летняя девочка погибла из-за упавшего на нее валуна, который откололся от скалы.