Леонид Якубович: «Отметим по‑семейному»

— Мы обсуждали этот момент и решили, что в народной передаче должен быть какой-нибудь неожиданный элемент. Сначала в качестве декорации мы рассматривали стилизованную русскую избу. И рядом с ней смокинг выглядел бы легкой усмешкой, что, в принципе, хорошо. И я готов был стать человеком, вызывающим улыбки. В процессе кое-что изменилось, но сам смокинг по-прежнему у меня в кабинете и в студии программы. Правда, подкладки у него практически не осталось, и если вывернуть пиджак наизнанку, то будет очень смешное зрелище. Ему двадцать три года. Он для нас уже некий талисман. Я очень привык к нему, а он ко мне.