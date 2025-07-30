Уличного грабителя обезвредила простая учительница

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел на днях в подмосковных Химках. Девушка ожидала общественный транспорт на автобусной остановке на привокзальной площади. К остановке быстрым шагом подошел 38-летний мужчина, резко выхватил «Айфон 16» из рук педагога и устремился в сторону ближайшего входа на станцию. Не растерявшись, учительница бросилась в погоню, догнала воришку и повалила его лицом на землю, скрутив руки за спиной мигранта. На крики девушки сбежались прохожие, которые помогли храброй женщине удержать вора. Педагог самостоятельно позвонила в полицию и сообщила о краже. Прибывшие на адрес сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и отвезли его в отдел. Самоотверженная учительница истории родом из Тверской области, там же она окончила в 2023 году Тверской государственный университет, затем переехала жить поближе к столице.