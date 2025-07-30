Таксистам-нелегалам путь в аэропорт теперь заказан

Такие денежные санкции вводятся для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми зазывалами, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. «Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого зачастую поездки на нелегальных такси стоят намного дороже», — пояснили в Мособлдуме целесообразность утверждения нового закона.