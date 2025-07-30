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Таксистам-нелегалам путь в аэропорт теперь заказан

Штрафы для таксистов-нелегалов в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья, ввела Мособлдума.

Штрафы для таксистов-нелегалов в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья, ввела Мособлдума. Впредь предлагать свои услуги бомбилам можно только за стойками заказа, если они оформили свой статус официально.

Как стало известно «МК», таксистам, которые практикуют извоз как частное лицо, нарушение закона будет стоить 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит уже 20 тысяч, а для юридических — 50 тысяч рублей.

Такие денежные санкции вводятся для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми зазывалами, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. «Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого зачастую поездки на нелегальных такси стоят намного дороже», — пояснили в Мособлдуме целесообразность утверждения нового закона.