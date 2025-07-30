Народные приметы на 31 июля 2025 года: что нельзя делать в Омельянов день

Какой сегодня день по народному календарю.
31 июля в народе называют Омельяновым днём — в честь святого мученика Емелиана. Этот день знаменует собой завершение самого напряжённого периода лета — жатвы. Земля словно выдыхает, а человек вместе с ней. Орудия труда убираются на хранение, поля оставляют в покое. Считается, что с этого дня жара начинает спадать, а утренние туманы — сгущаться. Природа медленно поворачивает к осени, и в воздухе появляется первая свежесть. День насыщен тихими делами, заботой о доме и подготовкой к следующему этапу года.
Чем он примечателен?
Омельянов день наполнен ощущением перехода: от труда — к отдыху, от жары — к прохладе. Это момент, когда важно остановиться, поблагодарить землю за щедрость и отпустить спешку.
Приметы и наблюдения дня:
Кто в этот день завершит уборку, тот зиму встретит спокойно. Если гром прогремит — осень будет дождливой и затяжной. Дождь в Омельянов день — к тёплой, но короткой осени. Ясное небо и тишина — к хорошему урожаю следующего года. Пчёлы сидят в ульях — к ненастью, а если летают низко — к дождю. Сухая гроза без дождя — к сильным ветрам в августе.
Всё, что происходит в этот день, воспринимали не как случайность, а как знак на будущее.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси этот день был связан с завершением полевых работ и очищением от накопившейся усталости. Работать по-крупному уже не брались — время переключаться на тишину и быт.
Обычаи и занятия 31 июля:
Заканчивали жатву, складывали серпы и телеги, очищали их и прятали до следующего лета. Наводили порядок в амбарах и кладовках, проветривали подвалы. Ставили веники сушиться — в преддверии банного сезона и осенних простуд. Шли в баню — не просто помыться, а очиститься и телом, и мыслями. Варили варенье и делали соления — верили, что именно в этот день заготовки будут дольше храниться. Детей учили наблюдать за природой — показывали, как отличить добрую примету от пустой.
Всё делалось неспешно, с благодарностью — как бы подводя итог летней страде.
Что рекомендуется делать в этот день?
31 июля — день неторопливый и рассудительный. Лучше не брать новых дел, а завершить старые. Уделить внимание дому, себе и близким.
Полезно:
Навести порядок в сараях, кладовых, кухне — чтобы с осенью войти в чистоту. Пересмотреть запасы — сделать первую ревизию перед холодами. Пропариться в бане с травяным веником — снять усталость и «смыть лето».Порадовать семью домашней едой — желательно из простых, сезонных продуктов. Отдать старые вещи, которыми не пользуешься — вместе с ними уходит тяжесть. Обратить внимание на сны, случайные встречи или знаки природы.
В этот день важно не бежать, а быть — слушать мир вокруг и внутри себя.
Чего не стоит делать в этот день, 31 июля?
Существуют и народные запреты. Большинство из них связаны с тем, чтобы не нарушить тонкий переход природы к осени.
Избегай:
Ссор и споров — злое слово может «прирасти» на зиму. Шумных гуляний и пьяных застолий — день требует тишины и уважения. Ремонтов, особенно в доме — это может «растревожить» покой. Мытья полов и подметания — можно «вымести» удачу. Давать и брать в долг — считалось, что в этом случае и хлеба потом будет не хватать. Вечерних прогулок в одиночестве — в это время, по поверьям, усиливается влияние тёмных сил.
Ничего страшного, если нарушишь — но лучше всё же быть внимательным.
Приметы погоды на 31 июля.
Погодные наблюдения этого дня использовали для предсказаний не только августа, но и осени, а порой — даже зимы.
Вот что замечали:
Утро тёплое и туманное — осень будет долгой и сухой. Много паутины — к тёплой погоде в августе. Если закат алый и ровный — сентябрь будет ясным. Облака тяжёлые и низкие — жди дождей в ближайшие дни. Журавли стали тревожными — лето близится к завершению. Роса густая — следующий день будет солнечным.
Всё, что показывает небо 31 июля, — не случайно. И народ это читал так же внимательно, как книгу.
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