Народные приметы на 31 июля 2025 года: что нельзя делать в Омельянов день

Ссор и споров — злое слово может «прирасти» на зиму. Шумных гуляний и пьяных застолий — день требует тишины и уважения. Ремонтов, особенно в доме — это может «растревожить» покой. Мытья полов и подметания — можно «вымести» удачу. Давать и брать в долг — считалось, что в этом случае и хлеба потом будет не хватать. Вечерних прогулок в одиночестве — в это время, по поверьям, усиливается влияние тёмных сил.