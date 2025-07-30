Лекарство от одиночества: здоровыми и счастливыми нас делают хорошие отношения с другими людьми

Есть люди, склонные к депрессии в силу наследственности, но их немного. Значительно больше тех, у кого в детстве сформировались низкая самооценка и склонность к пессимизму, ослабляющие естественный иммунитет к этой болезни. А «запускает» ее, как правило, длительная невозможность получить что-то очень важное для человека, особенно когда одиночество и изоляция не позволяют ни надеяться на чью-то помощь, ни отвлечься от переживаний. Лучшую профилактику тут вижу в расширении круга людей, на поддержку которых вы при необходимости сможете рассчитывать, а этому помогает постоянная готовность самому поддерживать тех, кто в этом нуждается.