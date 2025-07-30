Лекарство от одиночества: здоровыми и счастливыми нас делают хорошие отношения с другими людьми

В 1938 году в Гарвардском университете началось исследование, продолжающееся и по сей день. Ученые поставили перед собой задачу проследить жизнь многих людей с подросткового возраста до ее конца и, анализируя наблюдения, определить, что делает нас здоровыми и счастливыми.
Первыми участниками исследования стали гарвардские студенты — в те годы это были исключительно мужчины, в основном из обеспеченных семей, и в их числе оказался Джон Кеннеди, ставший 35-м президентом США. Позже в число участников включили также молодых жителей беднейших районов Бостона, где расположен университет.
Ученые регулярно анализировали подробные анкеты, которые участники эксперимента заполняли каждые два года, их медицинские карты и результаты опроса живущих с ними членов семьи, собственные наблюдения от общения в их семьях. И пришли к выводу: продолжительность жизни человека, как и его удовлетворенность, не связаны ни с наследственностью, ни с материальным благополучием, ни с положением в обществе. Счастливыми и здоровыми нас делают хорошие отношения с другими людьми.
«Люди, которые крепче связаны с семьей, друзьями и обществом, счастливее, здоровее и живут дольше. А одиночество токсично. Люди, изолированные от других больше, чем им хотелось бы, менее счастливы, их здоровье ухудшается раньше, как и мозговая деятельность», — утверждает руководитель исследования Роберт Уолдингер, профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы, священник. И добавляет, что это относится не к любым связям, даже очень тесным. Так, браки без привязанности и с частыми конфликтами очень вредны для здоровья супругов.
О серьезности проблемы свидетельствует Всемирная организация здравоохранения, начавшая в мае этого года кампанию «Вы не одиноки» в поддержку социальных связей как фактора укрепления здоровья. 30 июня был опубликован глобальный доклад ВОЗ, согласно которому от одиночества и социальной изоляции страдает каждый шестой житель планеты и каждый час от причин, связанных с одиночеством, умирает около ста человек — это 871 тысяча смертей в год.
Согласно докладу чувство одиночества свойственно 24 процентам населения стран с низким среднедушевым доходом, но только 11 процентам в странах, где этот доход высокий. Оно чаще встречается у молодых: в возрасте от 13 до 29 лет ощущают себя одинокими в среднем 19 процентов, а в подростковой части этой группы их доля еще выше. На свою социальную изоляцию, недоступность желаемых связей указали каждый третий пожилой человек и каждый четвертый подросток.
Авторы доклада отмечают, что чувство одиночества и социальная изоляция повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, когнитивных нарушений и преждевременной смерти, угнетают психическое самочувствие и вдвое повышают риск депрессии. У подростков, страдающих одиночеством, на 22 процента чаще низкая успеваемость. Одиноким людям нередко сложнее сохранить работу и заработок, когда у работодателя возникают трудности.
У одиноко живущих пожилых людей есть и более очевидные угрозы здоровью: при бытовой травме, отравлении, остром приступе болезни может оказаться некому вызвать «скорую» и оказать им первую помощь. Этот риск снижает «тревожная кнопка», позволяющая мгновенно послать сигнал и получить срочную медицинскую помощь от специальной службы. Есть страны, где эта жизненно важная услуга предусмотрена для групп повышенного риска системой обязательного медицинского страхования. Включение ее в российскую систему ОМС тоже помогло бы спасти немало жизней.
Для общения одиноких людей, в котором особенно нуждаются пожилые, все чаще предусматривают в планировке новых домов общественное пространство, а в городах создают культурные центры и общинные дома, работа которых финансируется муниципалитетом. Тоже очень полезный опыт.
Пожилых людей с деменцией опасно оставлять в одиночестве, когда их дети и внуки на работе или в учебном заведении: могут выйти и потеряться или дома сделать что-то опасное для себя и соседей. Для таких давно придумали «дневные ясли», куда утром их привозит специальный микроавтобус и где они проводят день под присмотром персонала. А вечером их возвращают домой. Такие учреждения обычно получают бюджетные дотации, позволяющие им бесплатно оказывать эту услугу тем, кому трудно за нее платить.
Я впервые увидел, как это работает, в начале 90-х в Дании, где был с делегацией специалистов по социальной работе. Позавидовал. У нас такого не было. На государственном уровне нет и сейчас, хотя с тех пор объем социальных услуг одиноким пожилым людям вырос многократно. Однако эти услуги, как правило, сводятся к бытовым: купить продукты и убрать квартиру. Даже чтобы вывести ограниченно подвижного подопечного на прогулку, планового времени соцработника явно недостаточно, так что от одиночества это не спасает.
Между тем знаю страны, где к каждому, кто в этом нуждается, прикреплен постоянный помощник с полной занятостью, оплачиваемый фондом социального страхования. Он не только помогает по хозяйству, но и по желанию подопечного сопровождает на прогулке, а неспособного передвигаться самостоятельно вывозит в коляске. Те же, кто ограничен в движении, но может сам пользоваться специальным средством индивидуальной мобильности, вправе получить его бесплатно.
Вспоминаю замечательный французский фильм 2011 года «1+1», основанный на реальной истории и демонстрирующий, как тесное общение человека с ограниченными возможностями с таким помощником может наполнить жизни обоих новым смыслом и радостью. Герой фильма богатый аристократ и сам оплачивает работу помощника, но миллионы нуждающихся в такой помощи в этой стране получают ее бесплатно в значительно большем объеме, чем россияне с теми же проблемами. Не потому ли продолжительность жизни среднего француза 84 года, на 11 лет дольше, чем россиянина?
Одиночество и социальная изоляция многократно усиливают риск депрессии — самого массового психического заболевания, которому в мире, по оценке ВОЗ, в течение года подвержен каждый пятнадцатый взрослый, а в течение всей жизни с ним сталкивается каждый шестой житель планеты.
Заболеваемость депрессией во всех странах растет, но специалисты объясняют это более частым обращением страдающих от нее людей за медицинской помощью по мере того, как психические заболевания перестают восприниматься как постыдные и осуждаемые обществом. Поскольку депрессия, в отличие от ряда других психических болезней, как правило, поддается лечению, полезно знать ее симптомы. Это стойкая печаль, ощущение своей вины или никчемности, отсутствия перспектив, затрудненность концентрации внимания и логического мышления, потеря интереса к занятиям, раньше доставлявшим удовольствие, упадок сил, заметное снижение или увеличение веса, бессонница или чрезмерная сонливость, замедление движений и речи, повторение бессмысленных слов и действий.
Если такие симптомы проявляются не менее двух недель (более короткие проявления могут быть следствием иной болезни), не стоит надеяться, что само пройдет, или лечиться самостоятельно — болезнь может перейти в более тяжелую стадию. Пока она не запущена, специалисты успешно ее лечат, в основном антидепрессантами и методами психотерапии и когнитивно-поведенческой терапии. Конечно, ее, как и любую болезнь, лучше не допустить, но возможно ли это?
Есть люди, склонные к депрессии в силу наследственности, но их немного. Значительно больше тех, у кого в детстве сформировались низкая самооценка и склонность к пессимизму, ослабляющие естественный иммунитет к этой болезни. А «запускает» ее, как правило, длительная невозможность получить что-то очень важное для человека, особенно когда одиночество и изоляция не позволяют ни надеяться на чью-то помощь, ни отвлечься от переживаний. Лучшую профилактику тут вижу в расширении круга людей, на поддержку которых вы при необходимости сможете рассчитывать, а этому помогает постоянная готовность самому поддерживать тех, кто в этом нуждается.
Очень сильный иммунитет к одиночеству, на мой взгляд, обеспечивает вовлеченность человека в творческий процесс в любой сфере, которая исключает болезненное переживание одиночества, потому что творчество — это непрерывный диалог человека с самим собой в поиске истины или иной формы гармонии. Думаю, об этом слова американского поэта и философа XIX века Генри Торо, воспевавшего уединенную жизнь вдали от городской суеты: «Я никогда не встречал партнера столь общительного, как одиночество».
Не стоит думать, что творчество — удел немногих создателей научных достижений и произведений искусства. Чем больше вы поглощены любым творческим занятием, тем дальше от вас одиночество и депрессия.
И еще один важный совет: будьте открыты к случайному общению. Даже обмен невзначай добрыми словами с соседом в подъезде или улыбками с прохожим на улице подрывает ощущение одиночества и добавляет оптимизма. Так что не стесняйтесь делиться своими добрыми чувствами, от этого их только прибавится!