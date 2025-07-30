WP: в мире возник дефицит чая матча из-за его популярности в соцсетях

Глобальный спрос на японский чай матча стремительно вырос, что привело к снижению запасов этого продукта на мировом рынке, сообщает The Washington Post.
Матча представляет собой порошок, изготовленный из перемолотых листьев зеленого чая. Ранее его традиционно заваривали в горячей воде, но в последние годы чай получил широкое распространение в кофейнях, ресторанах и пищевой промышленности. Его добавляют в напитки, десерты, чипсы, а также в косметику.
Резкий рост популярности матча вызван трендами в TikTok и всплеском туристического интереса к Японии. Производители не успевают удовлетворить спрос: сроки поставок увеличились, цены растут, а закупщикам приходится искать альтернативных поставщиков.
«Внезапно оказалось, что матча нигде не достать», — рассказал Лео Лукиди, владелец чайного магазина Tea and Whisk в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Японии вызвала падение объемов производства матчи.