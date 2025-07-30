WP: в мире возник дефицит чая матча из-за его популярности в соцсетях

Матча представляет собой порошок, изготовленный из перемолотых листьев зеленого чая. Ранее его традиционно заваривали в горячей воде, но в последние годы чай получил широкое распространение в кофейнях, ресторанах и пищевой промышленности. Его добавляют в напитки, десерты, чипсы, а также в косметику.