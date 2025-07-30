Сырский предложил перевести обучение ВСУ под землю

Главком ВСУ Александр Сырский, получивший от военнослужащих прозвище «мясник» из-за того, что он не считается с потерями, сообщил о проведении совещания по подготовке личного состава. На мероприятии он предложил максимально перевести обучение солдат «под землю», чтобы снизить уязвимость перед ударами. Об этом пишет РИА Новости.
«Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных БПЛА нужно мгновенно», — написал Сырский в Facebook*.
Ранее он ввёл запрет на массовое скопление военнослужащих в учебных центрах после серии результативных ударов российской армии по таким объектам.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые прозвали «стрелами смерти», наводят ужас на ВСУ.
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