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В Самарской области определят место захоронения губернатора XIX века Аксакова

В Самаре прошло совещание, посвящённое непростой ситуации вокруг мемориального комплекса семьи Аксаковых в селе Страхово Борского района.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре прошло совещание, посвящённое непростой ситуации вокруг мемориального комплекса семьи Аксаковых в селе Страхово Борского района. Организатором встречи выступил Аксаковский комитет Самарской области (АКСО).

Ранее на этом месте находилось поместье Григория Сергеевича Аксакова, известного самарского губернатора XIX века. С течением времени усадьба пришла в упадок, село опустело, а могила губернатора была утеряна.

Пять лет назад захоронение было найдено благодаря АКСО, архивистам и археологам. Останки, извлечённые для экспертизы, всё ещё хранятся в музеях и ждут перезахоронения в семейном склепе. Проблема — отсутствие ясных юридических механизмов для их возврата без нарушения закона об охране культурного наследия.

На совещании участники — представители АКСО, глава регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова, юрист Андрей Великанов и московский журналист, уроженка Самары Людмила Семина — обсудили возможные пути решения этой проблемы.

Справка.

Григорий Аксаков служил в канцеляриях Сената, с 1843 года работал в министерстве юстиции и был оренбургским губернатором.

С 20 января 1867 года Григорий Аксаков стал самарским губернатором. Он активно участвовал в строительстве Воскресенского кафедрального собора и организовал открытие общественного сада, Александровского приюта и окружного суда. Также при его участии появились фельдшерская школа, школа повивальных бабок, органы городского самоуправления и телеграфная связь с остальной Россией.

Ранее мы писали, что экс-главе самарского минтранса Пивкину грозят новые обвинения.

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