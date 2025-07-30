В Самарской области определят место захоронения губернатора XIX века Аксакова

Пять лет назад захоронение было найдено благодаря АКСО, архивистам и археологам. Останки, извлечённые для экспертизы, всё ещё хранятся в музеях и ждут перезахоронения в семейном склепе. Проблема — отсутствие ясных юридических механизмов для их возврата без нарушения закона об охране культурного наследия.