На Москву обрушилась песчаная буря с ливнем. Видео

На столицу обрушилась песчаная буря с ливнем — первым удар стихии принял на себя Реутов. Очевидцы зафиксировали, как улицы города в считанные минуты окутало пылевым облаком, сопровождаемым сильным дождем. Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные жители.