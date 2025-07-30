Марго Овсянникова перестала разговаривать: видео

Подопечная Филиппа Киркорова, Марго Овсянникова перестала разговаривать. Теперь на мероприятиях она предпочитает не разговаривать, а ку-курекать. Певица ходит по залу и напевает один и тот же мотив. Со стороны это смотрится немного странно, но возможно этому есть объяснение. На вопросы о необычных мотивах, певица просто улыбается.