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Марго Овсянникова перестала разговаривать: видео

Подопечная Филиппа Киркорова, Марго Овсянникова перестала разговаривать. Теперь на мероприятиях она предпочитает не разговаривать, а ку-курекать. Певица ходит по залу и напевает один и тот же мотив. Со стороны это смотрится немного странно, но возможно этому есть объяснение. На вопросы о необычных мотивах, певица просто улыбается.

Подопечная Филиппа Киркорова, Марго Овсянникова перестала разговаривать. Теперь на мероприятиях она предпочитает не разговаривать, а ку-курекать. Певица ходит по залу и напевает один и тот же мотив. Со стороны это смотрится немного странно, но возможно этому есть объяснение. На вопросы о необычных мотивах, певица просто улыбается.