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Врач рассказала о вреде ватных палочек

Механические травмы, вызванные неправильным использованием ватных палочек для чистки ушей, занимают первое место среди причин тугоухости. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, многие пациенты, стремясь поддерживать гигиену ушей, рискуют повредить не только слуховой проход, но и барабанную перепонку.

Тугоухость — это нарушение слуха, которое может возникать по разным причинам.

Механические травмы, вызванные неправильным использованием ватных палочек для чистки ушей, занимают первое место среди причин тугоухости. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, многие пациенты, стремясь поддерживать гигиену ушей, рискуют повредить не только слуховой проход, но и барабанную перепонку.

«Увлекшись этим процессом, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку — главную мембрану… Травма барабанной перепонки и вследствие этого возникшая перфорация — ведут к стойкому снижению слуха, которое иногда корректируется только с помощью хирургического лечения», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Второй по значимости причиной снижения слуха специалист назвала акустические травмы, возникающие при длительном воздействии громких звуков. К группе риска относятся работники промышленных предприятий и любители громкой музыки в наушниках. При этом безопасный уровень шума не должен превышать 80 децибел, а прослушивание музыки через наушники рекомендуется ограничивать 2−3 часами в сутки.

Кроме того, ухудшение слуха могут провоцировать некоторые лекарственные препараты с ототоксичным действием — например, антибиотики из группы аминогликозидов, диуретики и цитостатики. Вашкевич также упомянула вирусные инфекции, такие как корь, краснуха, грипп и паротит, которые способны вызвать серьезные проблемы со слухом.

Ранее газета KentLive сообщила, что британцу поставили смертельный диагноз после шума в ушах. В 2017 году Крис Шейд обратился за медицинской помощью из-за постоянного шума в ушах и навязчивого, резкого звука, который доводил мужчину до отчаяния. Участковый врач незамедлительно направил пациента в больницу Мейдстоуна для проведения мозгового сканирования и уточнения диагноза. В результате обследования у мужчины выявили редкий вид опухоли головного мозга.