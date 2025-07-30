Врач рассказала о вреде ватных палочек

«Увлекшись этим процессом, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку — главную мембрану… Травма барабанной перепонки и вследствие этого возникшая перфорация — ведут к стойкому снижению слуха, которое иногда корректируется только с помощью хирургического лечения», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».