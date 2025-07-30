Заместитель директора школы пыталась оставить без золотой медали сына участника СВО

— Такая квалификация действий замдиректора обусловлена тем, что выставление оценок в школе правовых критериев не имеет, — считает юрист Станислав Попов. — И ее действия не могут оцениваться как подлог. В данном случае нельзя и нарушение академической свободы приписать, потому что дети участников СВО поступают на бюджет в первоочередном порядке в рамках отдельной квоты. Детали мне неизвестны, но, если бы это было важно, о них бы сообщили. Но, скорее всего, льготные баллы к ЕГЭ, недополученные школьником за золотую медаль, вряд ли отрицательно повлияли на его поступление.