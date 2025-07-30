Заместитель директора школы пыталась оставить без золотой медали сына участника СВО

Калининградская прокуратура навела порядок в деле выпускника школы, которому в результате подлога не выдали медаль «За особые успехи в учении» I степени — проще говоря, золотую. Тревогу забила мама выпускника (кстати, его отец сейчас на СВО). Выяснилось, что замдиректора школы подделала оценки школьника за 11-й класс так, чтобы средний балл по аттестату «не сходился» и был ниже пяти. Администратора оштрафовали по соответствующей статье КоАП РФ, выпускнику вернули заслуженную награду.
Школа, где развернулась драма, — обычное поселковое учебное учреждение, которое давно ждет ремонта. Уровень обучения тоже не блещет, родители, заинтересованные в образовательных результатах, в пабликах советуют «лучше отдавать детей в соседний Гурьевск. Мол, “два километра всего, а совсем другой уровень”.
Впрочем, сельчане-выпускники пишут и о том, что в школе «все как везде». Есть и «веселые молодые учителя», есть нервные и строгие. В том числе те, кто «придирается, занижает оценки».
История с не полученной вовремя золотой медалью интересна тем, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что замдиректора школы намеренно выставляла в электронном дневнике «четверки», чтобы лишить ученика права на получение этого знака отличия. О мотивах ее действий в официальном отчете краевой прокуратуры не сообщается. Известно, что было возбуждено уголовное дело и установлено нарушение статьи КоАП в части охраны «прав и свобод учащегося». Нарушительница была оштрафована на 10 тысяч рублей, директору школы вынесено представление прокуратуры.
— Такая квалификация действий замдиректора обусловлена тем, что выставление оценок в школе правовых критериев не имеет, — считает юрист Станислав Попов. — И ее действия не могут оцениваться как подлог. В данном случае нельзя и нарушение академической свободы приписать, потому что дети участников СВО поступают на бюджет в первоочередном порядке в рамках отдельной квоты. Детали мне неизвестны, но, если бы это было важно, о них бы сообщили. Но, скорее всего, льготные баллы к ЕГЭ, недополученные школьником за золотую медаль, вряд ли отрицательно повлияли на его поступление.
Представление для директора школы — это не выговор, а перечень нарушений в работе, которые необходимо устранить.
Интересно, что именно в 2025 году был ужесточен список требований к выдаче золотых медалей. Одних «круглых пятерок» уже недостаточно. Теперь есть требования и к ЕГЭ. Золотой медалист должен сдать оба основных единых экзамена на балл не ниже 70, причем по математике он должен сдавать «профиль».
И еще золотой медалист обязан получить не ниже 70 баллов по одному дополнительному предмету ЕГЭ. Отличные оценки должны быть абсолютно по всем дисциплинам и «строчкам» аттестата. Включая необязательные предметы, такие как музыка, ИЗО или ОДКНР, проекты, эллективы или практики, если они есть в учебном плане. Зачет за итоговое изложение/сочинение. Что касается обычных оценок в журнале, они все должны быть отличными за 10-й и 11-й классы.
— Это довольно странная история, — комментирует эксперт в области образования, учитель русского языка и литературы Мария Бушуева. — С одной стороны, в десятых годах у нас боролись с «натягиванием» на медали, в итоге число медалистов перестало быть критерием рейтинга или престижа школы. В начале учебного года можно зарезервировать у департамента и заказать энное количество «золота», в конце вернуть излишек, и никто ничего не скажет.
В общем, у меня две версии по поводу этой истории. Или там что-то напутали в документации, она как раз поменялась в текущем уч. году, и проехали мимо медалей совсем. Если этот мальчик с медалью выпускался один, то так решили замять это дело. Или, что наиболее вероятно, это какой-то личный конфликт учителя и ученика, учителя и семьи. Медаль вручается на общешкольной линейке как знак почета и уважения.
Принципиально не дать кому-то «золото» — это человеческий фактор. Из-за которого, в частности, надо еще хорошо подумать, прежде чем возвращать в школу оценку за поведение. Выставление оценок субъективно. И даже одна плохая дисциплинарная отметка может перечеркнуть 11 лет упорной учебы.