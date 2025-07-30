Эксперт Любимова: на Кубани нужно создать центр прогнозирования землетрясений

По ее словам, ранее в регионе фиксировали уровень подземных вод, который меняется при подготовке землетрясений. «Анапская и Сочинская зоны в Краснодарском крае относятся к числу наиболее сейсмоактивных на юге России. Известно, что при подготовке к землетрясению уровень грунтовых вод в колодцах, скважинах, родниках повышается, дебет увеличивается. Это реально действующий показатель. Вода — самая чувствительная субстанция, которая быстрее всего реагирует на напряжения в земной коре и является хорошим предвестником землетрясения», — добавила ученый. Любимова подчеркнула, что современные объекты — от железных дорог до терминалов в портах — уязвимы даже при небольших подземных толчках, и отсутствие наблюдения может обернуться серьезными экономическими последствиями.