Калашникова встала на защиту Тарасова, обвиненнего в измене

«Лично я только слышала, но ни одного факта пока не увидела. Мне очень нравится пара Дмитрия и Анастасии, несмотря на весь хейт в их сторону. Считаю, что родить и воспитать четверых детей — большой труд. Я как мама хочу заступиться за эту семью, они пример для многих. Настя очень хорошо выглядит, у них всегда красивые фотографии. Я часто вижу Дмитрия на мероприятиях, но никогда не видела ничего неприличного с его стороны. Допускаю, что соблазн возможен. Среди девушек много желающих пообщаться с ним. Но, тем не менее, пока ни одного факта не было обнародовано», — говорит Анна.