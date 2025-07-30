Эксперты рассказали, как выбирать мороженое, чтобы не навредить организму

В жару в городе хочется только одного: охладиться. Любыми способами, и изнутри тоже. Продажи мороженого и прохладных напитков взлетают в такие дни выше крыши. Мороженое, это одинаково обожаемое и взрослыми, и детьми лакомство, — в целом не слишком полезный продукт, особенно если оно жирное. Но можно найти и его более приемлемые для здоровья варианты. «МК» обсудил с экспертами, что следует учитывать при выборе мороженого.
Итак, с начала этой недели мы «варимся» в Москве в обстановке убийственной жары, которую, впрочем, немного ослабляют периодически появляющиеся на небе облака. В субботу, 2 августа, грянут грозы, которые, несомненно, добавят прохлады нашему городу. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «МК», что в субботу из-за гроз придет первая фаза ослабления жары. Вторая фаза стартует во вторник, когда температура вернется к нормальным для августа +19…+24°C.
Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко подтвердила нам: температура выше +25°C — это главный драйвер продаж мороженого. В такие периоды торговые сети обычно фиксируют скачок продаж на 30−50%, а иногда и выше.
Кстати, холодный и дождливый июнь и часть июля негативно сказались на продажах этого холодного десерта. Аналитики «Чек Индекса» зафиксировали в первый летний месяц 2025 года снижение продаж на 5%, а торговые сети отметили у себя падение июньских продаж на 10%. «Тем не менее в целом потребление мороженого у нас растет: с мая 2024-го по апрель 2025 года зафиксирован рост продаж в штуках на 2,4%, а в денежном выражении — на 17,5%», — привела данные экономист. Также она добавила, что безусловным лидером по предпочтениям россиян является мороженое на основе молочного жира (сливочное, пломбир). Наиболее популярные форматы — стаканчики, брикеты, семейные упаковки.
Поговорив с продавцами мороженого, «МК» выяснил, что в жару, такую как сейчас, спрос на их продукт увеличивается минимум в два раза, а чаще всего народ требует «большие рожки».
Светлана Ильяшенко между тем подчеркнула, что мороженое — это тот продукт, где соблюдение правил торговли особенно важно для безопасности здоровья покупателей. Главные нарушения, что очевидно, связаны с несоблюдением температурного режима, причем на всех этапах цепи поставок. А именно, мороженое должно храниться и реализовываться при температуре не выше −18°C (часто производители указывают даже −20°C или −22°C).
Если оно разморозилось (температура поднялась выше −18°C), то происходит частичное таяние товара. И при последующей заморозке образуются крупные кристаллы льда, разрушающие нежную структуру лакомства. Мороженое становится кристаллизованным и невкусным. Но это еще было бы полбеды! При размораживании создаются благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов (сальмонелла, листерия, стафилококк), которые могли присутствовать в сырье или попасть при нарушении санитарных норм. Повторная заморозка не убивает эти бактерии, а только приостанавливает их рост. Если вы вкусите такой продукт, это может привести к тяжелым пищевым отравлениям. Поэтому эксперт советует не покупать деформированную упаковку, со следами подтеков внутри или на самом продукте. И лучше отставить в сторону мороженое, если вы почувствовали его неоднородную консистенцию, крупные кристаллы льда или какой-то нехарактерный привкус.
Вот еще распространенные нарушения: ради снижения издержек некоторые производители модифицируют традиционные рецепты, например цельное молоко заменяют порошковым, натуральный сахар уступает место искусственным подсластителям, а яичные желтки могут быть частично или полностью замещены яичным порошком. Порой производители мухлюют с составом продукта на упаковке (например, при использовании растительных жиров вместо молочных не указывают этого).
А вот врач-терапевт Елена Кудряшова, например, вообще считает, что в жару для охлаждения организма и уменьшения чувства жажды вместо мороженого лучше пить простую воду. «Мороженое — это, по сути, углеводная бомба, причем сочетание именно простых углеводов и жира — это самое вредное сочетание, это то, что дает прибавку веса», — говорит она. Также медик подчеркнула, что людям с избыточным весом и диабетикам вообще никакого мороженого нельзя: «Жиры и углеводы — это резкое повышение сахара, и это углеводы, уходящие в жиры». Даже замороженный сок — это все равно чистый углевод, то есть неполезный продукт.
Кстати, врач добавила, что горло от прохладного лакомства заболеть не может. Это миф. «Конечно, если съесть 10 кг мороженого сразу, то есть не прекращая снижать температуру в горле долгое время, то, в принципе, можно представить, что горло заболит, — объясняет она. — Но от одной-двух порций ничего, конечно же, в плане простудных явлений не случится. Потому что заражаемся мы все равно от вирусов и бактерий».
И все же вряд ли кто способен полностью отказаться летом от прохладного десерта. Поэтому стоит прислушаться к советам нутрициолога Евгении Котелко. «Нужно выбирать мороженое осознанно, особенно если есть хронические заболевания», — говорит она.
Например, столь любимый россиянами классический пломбир хоть и вкусный, но жирный. У него высокий гликемический индекс, поэтому после него может случиться резкий подъем сахара в крови. Людям с нарушениями работы ЖКТ, особенно при отсутствии желчного пузыря, желательно избегать мороженого с животными жирами — они могут спровоцировать спазмы и тяжесть. А еще в пломбире, кстати, очень мало белка. Его основу составляют жирные сливки, молоко, сахар, стабилизаторы и ароматизаторы. Часто в него добавляют растительные жиры (пальмовое масло, кокосовое масло) и молочный жир.
Вывод: хоть пломбир и является истинным фаворитом у россиян, при максимуме удовольствия в нем минимум пользы.
А более полезные варианты — протеиновое, домашнее, на стевии. Так, белковое мороженое (протеиновое), которое делается на сывороточном или растительном молоке, — сытное и не вызывает резких скачков глюкозы.
Во фруктовом льде минимум жиров, но зато много сахара. «Лучше, чтобы вместо сахара, сиропа, мальтодексетрина в состав входили стевия или эритритол (эритрит, эритрол) — пищевая добавка Е968», — советует нутрициолог. Она также добавила, что нормой для здорового человека является 50−70 г (1 шарик) классического мороженого 1−3 раза в неделю. Если это «полезные варианты», то можно есть до 100 г в день, но все равно не каждый день.