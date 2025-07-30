Эксперты рассказали, как выбирать мороженое, чтобы не навредить организму

Если оно разморозилось (температура поднялась выше −18°C), то происходит частичное таяние товара. И при последующей заморозке образуются крупные кристаллы льда, разрушающие нежную структуру лакомства. Мороженое становится кристаллизованным и невкусным. Но это еще было бы полбеды! При размораживании создаются благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов (сальмонелла, листерия, стафилококк), которые могли присутствовать в сырье или попасть при нарушении санитарных норм. Повторная заморозка не убивает эти бактерии, а только приостанавливает их рост. Если вы вкусите такой продукт, это может привести к тяжелым пищевым отравлениям. Поэтому эксперт советует не покупать деформированную упаковку, со следами подтеков внутри или на самом продукте. И лучше отставить в сторону мороженое, если вы почувствовали его неоднородную консистенцию, крупные кристаллы льда или какой-то нехарактерный привкус.