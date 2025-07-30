Присяжные вынесли вердикт по резонансному делу калининградских врачей об убийстве младенца

В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич к девяти годам колонии, а Белую — к девяти с половиной. Кроме того, им запретили работать по профессии в течение трёх лет после освобождения. Врачи продолжали настаивать на своей невиновности и подали жалобу в Президиум Верховного суда. В начале октября того же года высшая судебная инстанция отправила дело на новое апелляционное рассмотрение, в результате чего приговор был отменён, а процесс начался заново в Московском областном суде.