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Ozon получил согласие на переезд компании из Кипра в Россию

Ozon сообщил о получении согласия от департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на перерегистрацию в России.

Источник: Комсомольская правда

Компания Ozon получила согласие от регистратора Кипра на переезд в Россию и перерегистрацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию», — говорится в сообщении.

Представители компании также объявили о проведении внеочередного общего собрания акционеров маркетплейса, которое состоится 1 сентября 2025 года. В ходе мероприятия Ozon вынесет на утверждение ряд юридических вопросов, решение которых необходимо для завершения переезда компании в Россию.

Ранее KP.RU сообщал, что совладелец «Яндекса» Александр Чачава приобрел долю в компании Ozon, став ее значимым акционером.