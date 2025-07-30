Ozon получил согласие на переезд компании из Кипра в Россию

Представители компании также объявили о проведении внеочередного общего собрания акционеров маркетплейса, которое состоится 1 сентября 2025 года. В ходе мероприятия Ozon вынесет на утверждение ряд юридических вопросов, решение которых необходимо для завершения переезда компании в Россию.