Ozon получил согласие на переезд компании из Кипра в Россию

Компания Ozon получила согласие от регистратора Кипра на переезд в Россию и перерегистрацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.
«Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию», — говорится в сообщении.
Представители компании также объявили о проведении внеочередного общего собрания акционеров маркетплейса, которое состоится 1 сентября 2025 года. В ходе мероприятия Ozon вынесет на утверждение ряд юридических вопросов, решение которых необходимо для завершения переезда компании в Россию.
Ранее KP.RU сообщал, что совладелец «Яндекса» Александр Чачава приобрел долю в компании Ozon, став ее значимым акционером.