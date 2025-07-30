Суд присяжных счел калининградских врачей виновными в убийстве новорожденного

В первый раз, в 2020 году присяжные в Калининграде признали врачей невиновными (пятью голосами против трех). Однако Генпрокуратура доказала, что на коллегию давило общественное мнение. В пользу подсудимых высказывались СМИ и публичные деятели, да и сами обвиняемые, несмотря на запрет, активно выступали в интернете. В итоге слушания перенесли в другой регион, Подмосковье, где в 2022-ом присяжные Мособлсуда признали обеих медиков виновными. ~Белая была осуждена на 9,5 лет колонии, Сушкевич — на 9~.