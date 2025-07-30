Власти Кипра одобрили переезд Ozon в Россию

Маркетплейс Ozon получил согласие властей Кипра на редомициляцию (перевод юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую без прекращения ее работы — прим. «ВМ») в Россию. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.
Компания получила разрешение на юридический переезд в Россию 28 июля.
— 27 декабря 2024 года акционеры Ozon одобрили редомициляцию компании с Кипра в Россию. В соответствии с этим решением Компания инициировала необходимые юридические процедуры для соблюдения требований кипрского и российского законодательства, — говорится в сообщении.
В связи с решением в компании объявили о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Они обсудят организационно-правовую форму холдинга после переезда, решат, какие сотрудники в состав совета директоров, и утвердят устав, согласно которому будут работать в России, передает сайт Ozon.
10 февраля маркетплейс потребовал от компании «Ориентир Запад-1» выплатить ему свыше 4,5 миллиарда рублей. Общая сумма убытков от пожара на складе Ozon в Истре составила 10,8 миллиарда рублей, а страховая выплата, полученная от «Ингосстраха», — 6,44 миллиарда рублей. 19 июня Арбитражный суд Московской области отклонил иск маркетплейса.