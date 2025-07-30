Власти Кипра одобрили переезд Ozon в Россию

Маркетплейс Ozon получил согласие властей Кипра на редомициляцию (перевод юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую без прекращения ее работы — прим. «ВМ») в Россию. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.