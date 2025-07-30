Значительное снижение преступлений по линии уголовного розыска отметили в Гомельской области

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативную обстановку в юго-восточном регионе прокомментировал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло на пресс-конференции по итогам полугодия, передает корреспондент БЕЛТА.
Как обозначил начальник УВД, в области по итогам первого полугодия снизился уровень преступности. «На оперативную обстановку в регионе в том числе оказывает определенное влияние ситуация в соседней стране», — подчеркнул Александр Шастайло.
Уровень киберпреступности в Гомельской области снизился в первом полугодии.
Главный правоохранитель юго-восточного региона обратил внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности. «Обнаружив подозрительный объект, немедленно сообщите об этом по телефону 102. Ни в коем случае не стоит приближаться к нему, а также необходимо постараться не допускать к предмету посторонних лиц до прибытия сотрудников милиции. Это может быть чревато для личной безопасности, жизни и здоровья граждан. В таких случаях в обязательном порядке должны работать специалисты. При необходимости соответствующая информация будет доведена до населения», — акцентировал он.
В целом, как отметил Александр Шастайло, с начала года отмечается значительное снижение преступлений по линии уголовного розыска. В первую очередь — имущественной направленности. Сокращается количество хулиганств, возросла раскрываемость преступлений этой категории. -0-