Произошедшее на Камчатке землетрясение случается два раза в 100 лет

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясения, подобные произошедшему на Камчатке в среду, происходят на полуострове два раза за 100 лет. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.