Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные обнаружили подозрительный вирус с необычным «хвостом»

Учёные обнаружили вирус, поражающий морской планктон.

Учёные обнаружили вирус, поражающий морской планктон. У него самый длинный вирусный отросток, достигающий 2,3 микрометра, сообщается в исследовании, опубликованном на портале BioRxiv.

Как отмечается, PelV-1 был найден в северной части субтропического круговорота в Тихом океане. Он поражает водоросль, которая необходима для симбиоза с кораллами и другими морскими организмами.

Этот вирус имеет тонкий «хвост» длиной более двух микрометров, а также толстый отросток на противоположной стороне.

Как пояснили учёные, PelV-1 способен менять обмен веществ клетки-хозяина, в том числе и её энергетические процессы, благодаря наличию в составе множества разнообразных генов.