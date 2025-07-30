Учёные обнаружили подозрительный вирус с необычным «хвостом»

Учёные обнаружили вирус, поражающий морской планктон. У него самый длинный вирусный отросток, достигающий 2,3 микрометра, сообщается в исследовании, опубликованном на портале BioRxiv.
Как отмечается, PelV-1 был найден в северной части субтропического круговорота в Тихом океане. Он поражает водоросль, которая необходима для симбиоза с кораллами и другими морскими организмами.
Этот вирус имеет тонкий «хвост» длиной более двух микрометров, а также толстый отросток на противоположной стороне.
Как пояснили учёные, PelV-1 способен менять обмен веществ клетки-хозяина, в том числе и её энергетические процессы, благодаря наличию в составе множества разнообразных генов.