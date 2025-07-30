Реабилитолог рассказал о негативных последствиях плохой осанки

Нарушения осанки у россиян стали актуальной медицинской проблемой, которая сегодня затрагивает не только внешность, но и общее состояние здоровья. Об этом сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор Евгений Ачкасов. По его словам, ухудшение осанки может привести к болям в спине и, в редких случаях, к сбоям в работе внутренних органов.