«Я поклонница пышных форм»: Самая губастая девушка в мире захотела накачать щёки до максимума

26-летняя жительница Софии уже инвестировала около 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей) в филлеры для губ. Женщина призналась, что потеряла счёт количеству проведённых косметических процедур. Близкие Ивановой выражают серьёзное беспокойство. Они считают, что чрезмерное увлечение инъекциями может привести к необратимым последствиям для здоровья.