Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 31 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), пр. Жукова — пр. Дзержинского (развязка), пр. Дзержинского (от ул. Голубева до ул. Космонавтов), ул. Рафиева, ул. Бородинская, ул. Либаво-Роменская, ул. Великоморская, ул. Некрасова, ул. Скрипникова, ул. Есенина, ул. Уборевича, ул. Лучины (от Игуменского тракта до ул. Сырокомли), ул. Асаналиева, ул. Руссиянова, ул. Социалистическая, а также вблизи учреждений образования Заводского, Октябрьского, Центрального и Фрунзенского районов.